13 апреля. Mossovetinfo.ru – За первый день в Москве выдали 1,8 миллиона цифровых пропусков для поездок по городу, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко.



Лысенко отметил, что портал подвергся большому количеству кибератак, тем не менее 70% пропусков были оформлены именно через портал mos.ru. Кроме того, Лысенко сообщил, что 90% пропусков оформляются для поездок на работу.



Указом мэра Москвы цифровые пропуска для передвижения по городу вводятся в столице с 15 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. Оформление пропусков стартовало в понедельник, 13 апреля. Оформить пропуска можно на портале mos.ru, с помощью смс на короткий номер 7377, или по телефону +7 (495) 777-77-77.