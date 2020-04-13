13 апреля. Mossovetinfo.ru – За первый день в Москве выдали 1,8 миллиона цифровых пропусков для поездок по городу, сообщается на портале mos.ru со ссылкой на главу департамента информационных технологий столицы Эдуарда Лысенко.
Лысенко отметил, что портал подвергся большому количеству кибератак, тем не менее 70% пропусков были оформлены именно через портал mos.ru. Кроме того, Лысенко сообщил, что 90% пропусков оформляются для поездок на работу.
Указом мэра Москвы цифровые пропуска для передвижения по городу вводятся в столице с 15 апреля из-за ситуации с распространением коронавируса. Оформление пропусков стартовало в понедельник, 13 апреля. Оформить пропуска можно на портале mos.ru, с помощью смс на короткий номер 7377, или по телефону +7 (495) 777-77-77.
19:16 Город (Москва и область) В Москве за первый день выдали 1,8 миллиона цифровых пропусков
18:49 Город (Москва и область) Система выдачи цифровых пропусков в Москве будет отлажена за два дня - Собянин
18:04 Город (Москва и область) Число региональных коек для больных коронавирусом увеличат в Москве до 30 тысяч - Собянин
17:39 Город (Москва и область) В Москве снизилось число госпитализаций из-за заражения коронавирусом - Собянин
16:38 Власть Пик эпидемии коронавируса не пройден даже в Москве - Путин
19:39 Город (Москва и область) Цифровые пропуска. Ответы на вопросы
09:15 Город (Москва и область) Все работы по благоустройству в Москве приостановлены
19:28 Город (Москва и область) Впервые подписано соглашение о сотрудничестве Москвы и области в сфере экологии
22:05 В России Нефть Urals с поставкой в Европу подешевела до $13 за баррель