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Город (Москва и область)     03.05.2020 12:54

В Москве за соблюдением режима самоизоляции следят беспилотники и вертолет

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Теги:  Росгвардия  самоизоляция  нарушения  беспилотники  вертолет 

3 мая. Mossovetinfo.ru – Росгвардия задействовала беспилотники и вертолет для выявления нарушителей режима самоизоляции в Москве и Московской области в период майских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.

Беспилотники и вертолет выявляют нарушителей режима в лесопарковых зонах. Информация о нарушителях передается нарядам для принятия мер и проведения разъяснительной работы.

Режим ограничений, введенный в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, был продлен в Москве до 11 мая включительно. Также ограничительные меры были продлены на все дни майских праздников и в Подмосковье.


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Теги: 
Росгвардия  самоизоляция  нарушения  беспилотники  вертолет 

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