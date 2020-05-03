3 мая. Mossovetinfo.ru – Росгвардия задействовала беспилотники и вертолет для выявления нарушителей режима самоизоляции в Москве и Московской области в период майских праздников, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Центрального округа Росгвардии.
Беспилотники и вертолет выявляют нарушителей режима в лесопарковых зонах. Информация о нарушителях передается нарядам для принятия мер и проведения разъяснительной работы.
Режим ограничений, введенный в Москве и Московской области из-за распространения коронавируса, был продлен в Москве до 11 мая включительно. Также ограничительные меры были продлены на все дни майских праздников и в Подмосковье.
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