Город (Москва и область) 12.06.2020, 11:19 Продлить проездные в Москве можно с 12 июня

12 июня. Mossovetinfo.ru - Продлить проездной на общественный транспорт в Москве можно с 12 июня. Продлить проездной можно, если с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поезд...