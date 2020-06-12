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Город (Москва и область)     12.06.2020 10:21

В Москве за сутки еще 2255 пациентов вылечились от коронавируса

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Теги:  Москва  коронавирус  статистика  оперативный штаб 

12 июня. Mossovetinfo.ru - В столице за сутки выздоровели еще 2 тыс. 255 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего Всего вылечившихся - 118 тыс. 24 человек.

Также, по информации Оперативного штаба, за сутки "В Москве скончались 49 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию".

Напомним, что по состоянию на минувший день, как сообщалось, - в Москве за сутки вылечились от коронавируса 2 236 человек. За все время в Москве зафиксирован 201 221 случай. Вылечились 115 769 человек, скончались – 3 138 человек (за сутки – 53 человека).


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Теги: 
Москва  коронавирус  статистика  оперативный штаб 

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