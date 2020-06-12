Другие материалы
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Город (Москва и область)
12.06.2020, 11:19
Продлить проездные в Москве можно с 12 июня
12 июня. Mossovetinfo.ru - Продлить проездной на общественный транспорт в Москве можно с 12 июня. Продлить проездной можно, если с 30 марта до 9 июня по нему было совершено не больше 22 поезд...
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Город (Москва и область)
12.06.2020, 10:37
Летние веранды кафе и ресторанов открылись в Подмосковье
12 июня. Mossovetinfo.ru - Летние веранды кафе открылись в Московской области с пятницы, 12 июня. Торговые центры пока закрыты. Ранее в Подмосковье уже открыли салоны красоты, парикмахерские ...
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Город (Москва и область)
12.06.2020, 10:21
В Москве за сутки еще 2255 пациентов вылечились от коронавируса
12 июня. Mossovetinfo.ru - В столице за сутки выздоровели еще 2 тыс. 255 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего Всего вылечившихся - 118 тыс. 24 человек. Также, по ...