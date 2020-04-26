26 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве подтверждено 2971 случай заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице выявлено 42 480 случаев заболевания. Вылечились 3175 человек, умерли 404 человека.



В России зафиксировано 80 949 случаев заражения.