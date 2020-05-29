29 мая. Mossovetinfo.ru – Москве за сутки выявлено 2 232 новых случая заражения коронавирусом сообщает оперативный штаб.



Кроме того, за сутки от коронавируса в столице вылечились 3 474 человека.



Всего в столице зафиксировано 175 829 случаев. На данный момент в столице заражены 98 774 человека. Выздоровели 74 725 человек, умерли – 2 330 человек.



В России выявлено 387 623 случая во всех регионах.