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Город (Москва и область)     22.09.2020 10:30

В Москве за сутки выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус  статистика 

22 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Днем ранее в Москве было выявлено 915 новых случаев заражения, что стало самым большим показателем с 23 июня.

Кроме того, за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались 15 человек. Таким образом, в общей сложности от коронавируса в Москве с начала пандемии скончались 5 084 человека.

Также за последние сутки от коронавируса вылечился 1191 пациент. В общей сложности количество излечившихся пациентов достигло 239 126 человек. Всего с начала пандемии в Москве было зафиксировано 278 388 случаев заражения.

Всего в России с начала пандемии зафиксировано 1 115 810 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 6 215 новых случаев заражения, 160 человек скончалось. За все время пандемии излечились от заболевания 917 949 человек, скончались 19 649 человек.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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