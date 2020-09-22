22 сентября. Mossovetinfo.ru - В Москве за сутки выявлено 980 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Днем ранее в Москве было выявлено 915 новых случаев заражения, что стало самым большим показателем с 23 июня.



Кроме того, за прошедшие сутки в результате заражения коронавирусом скончались 15 человек. Таким образом, в общей сложности от коронавируса в Москве с начала пандемии скончались 5 084 человека.



Также за последние сутки от коронавируса вылечился 1191 пациент. В общей сложности количество излечившихся пациентов достигло 239 126 человек. Всего с начала пандемии в Москве было зафиксировано 278 388 случаев заражения.



Всего в России с начала пандемии зафиксировано 1 115 810 случаев заражения коронавирусом. За последние сутки было выявлено 6 215 новых случаев заражения, 160 человек скончалось. За все время пандемии излечились от заболевания 917 949 человек, скончались 19 649 человек.