21 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 3083 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.



Всего в Москве зафиксировано 29 433 случая заболевания. Вылечились 2057 человека, скончались – 233.



В России зафиксировано 52 763 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах.