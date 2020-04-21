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Город (Москва и область)     21.04.2020 10:35

В Москве за сутки выявлено более 3000 случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

21 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки подтверждено 3083 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе.

Всего в Москве зафиксировано 29 433 случая заболевания. Вылечились 2057 человека, скончались – 233.

В России зафиксировано 52 763 случая заражения коронавирусом во всех 85 регионах.


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Теги: 
коронавирус 

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