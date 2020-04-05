В Москве за сутки зафиксировано 536 случаев заражения коронавирусом

5 апреля. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафикисровано 536 случаеав заражения коронавирусом. Об этом сообщает Роспротребнадзор по Москве. Всего в городе подтверждено 3893 случая заражения.