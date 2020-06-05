5 июня. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки выявлено 1 855 случаев заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб.



Всего в столице зафиксировано 191 069 случаев. На данный момент в столице заражено 90 905 человек. За сутки от коронавируса в столице вылечились 2 643 человека. Всего выздоровели 97 358 человек, умерли – 2 806 человек.



В России выявлено 449 834 случая во всех регионах.