19 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.



Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Москве выросло до 98 человек.



Ранее сообщалось, что общее количество заболевших коронавирусом в России выросло до 199.



Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, Собянин призвал столичных работодателей по возможности перевести часть сотрудников на работу из дома.