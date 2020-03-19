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Город (Москва и область)     19.03.2020 16:16

В Москве зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

19 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.

Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Москве выросло до 98 человек.

Ранее сообщалось, что общее количество заболевших коронавирусом в России выросло до 199.

Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, Собянин призвал столичных работодателей по возможности перевести часть сотрудников на работу из дома.


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Теги: 
коронавирус 

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