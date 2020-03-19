19 марта. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксировано 12 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.
Таким образом, общее количество заболевших коронавирусом в Москве выросло до 98 человек.
Ранее сообщалось, что общее количество заболевших коронавирусом в России выросло до 199.
Мэр Москвы Сергей Собянин ввел новые дополнительные ограничения в связи с ростом количества заражения коронавирусной инфекцией. Кроме того, Собянин призвал столичных работодателей по возможности перевести часть сотрудников на работу из дома.
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