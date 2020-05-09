В Москве зафиксировано более 104 тысяч случаев заражения коронавирусом

9 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве за сутки зафиксировано 5667 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает оперативный штаб.



Всего в столице подтверждено 104 189 случаев заболевания. Вылечились 12 779 человек. Умерло 1010 человек.



В России зафиксировано 198 676 случаев заражения коронавирусом.

