В Москве зафиксировано рекордное число сделок по продаже жилья за 7 лет

21 сентября. Mossovetinfo.ru – С января по август 2021 года в Москве зафиксировано максимальное, за последние 7 лет, количество сделок по купле-продаже жилья, сообщает пресс-служба столичного управления Росреестра.



За восемь месяцев было зафиксировано 107 258 сделок по купле-продаже жилья, сообщил глава управления Игорь Майданов. Больше было зафиксировано в январе-августе 2014 года, когда в Москве заключили 109 930 договоров купли-продажи (мены) жилья.



При этом, показатель 2021 года в 1,4 раза больше, чем в январе-августе 2020 года и в 1,1 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года.



