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Город (Москва и область)     16.07.2020 10:44

В Москве зафиксировано самое низкое число новых случаев коронавируса с начала апреля

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Теги:  коронавирус  статистика 

16 июля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксирован 531 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это самый низкий показатель заболевших с начала апреля.

Всего за время пандемии в Москве зафиксирован 231 801 случай заболевания коронавирусом. 168 955 человек выздоровели, 4 258 человек скончались.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва имеет большие шансы избежать второй волны заболеваемости коронавирусом.


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Теги: 
коронавирус  статистика 

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