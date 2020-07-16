16 июля. Mossovetinfo.ru – За прошедшие сутки в Москве зафиксирован 531 случай заражения коронавирусом, сообщает оперативный штаб. Это самый низкий показатель заболевших с начала апреля.
Всего за время пандемии в Москве зафиксирован 231 801 случай заболевания коронавирусом. 168 955 человек выздоровели, 4 258 человек скончались.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва имеет большие шансы избежать второй волны заболеваемости коронавирусом.
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