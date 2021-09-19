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Город (Москва и область)     19.09.2021 20:00

В Москве закрылись избирательные участки

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Теги:  выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021 

19 сентября. Mossovetinfo.ru – В Москве закрылись избирательные участки. Голосование проходило c 17 по 19 сентября. В столице также состоялись выборы депутатов Мосгордумы по двум одномандатным округам и депутатов муниципального образования Щукино. 

Москвичи могли проголосовать на избирательных участках или с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ). На ДЭГ в столице было зарегистрировано 2 миллиона 14 тысяч 765 человек. Всего в Москве насчитывается 7 миллионов 587 тысяч избирателей.

На 15:00 явка на выборах в Москве превысила 43,3 процента. Еще утром 19 сентября явка превысила показатели явки на выборах 2016 года, когда явка в столица составила 35,72%.

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Теги: 
выборы  выборы-2021  выборы в Госдуму  голосование  ЕДГ  электронное голосование  онлайн-голосование  выборы в Госдуму-2021 

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