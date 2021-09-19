20:15 Общество Явка на онлайн-голосовании на выборах в Госдуму в Москве составила 96,5%
20:00 Город (Москва и область) В Москве закрылись избирательные участки
17:56 Мнения Памфилова предложила проводить выборы в октябре во время каникул в школах
17:06 Общество Явка в Москве на выборах в Госдуму превысила 43 процента
16:47 Общество Синоптики прогнозируют сильнейший за 73 года ливень в Москве 20 сентября
08:40 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму-2021. Как найти свой избирательный участок
08:28 Общество Как проголосовать онлайн на выборах 2021 года
00:33 Город (Москва и область) Как найти свой избирательный участок. Медведковский округ 200
11:43 Общество «Справедливая Россия» и КПРФ могут взять более чем по 10 одномандатных округов на выборах в Госдуму
10:23 Город (Москва и область) Список кандидатов в депутаты Госдумы по Москве
10:13 Город (Москва и область) Выборы в Госдуму. Москва. Схема одномандатных округов