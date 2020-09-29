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Город (Москва и область)
29.09.2020, 13:17
В Москве запретили торговать алкоголем в «наливайках»
29 сентября. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в Москве запрещается торговля алкоголем в точках общепита, расположенных в жилых домах и площадь з...
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Город (Москва и область)
29.09.2020, 13:08
Тепло включили почти в половине домов Подмосковья
29 сентября. Mossovetinfo.ru - Почти в половине домов Московской области уже включено отопление, об сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в ходе совещания с членами правительства Подмосковья и...
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Город (Москва и область)
29.09.2020, 12:04
В Подмосковье разворачивают резервные места для больных коронавирусом
29 сентября. Mossovetinfo.ru - В Московской области на фоне роста числа заболеваний коронавирусом началось развертывание резервных коек для инфекционных больных, об этом губернатор региона Андрей В...