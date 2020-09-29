29 сентября. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, согласно которому в Москве запрещается торговля алкоголем в точках общепита, расположенных в жилых домах и площадь зала обслуживания которых составляет менее 20 квадратных метров.



В постановлении уточняется, что сцена, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, подсобные и иные помещения, не предназначенные непосредственно для потребления пищи, не могут входить в площадь зала обслуживания.



Постановление касается в первую очередь так называемых «наливаек» - маленьких торговых точек, которые формально попадали под определение предприятия общепита и занимались в основном торговлей алкоголем, в том числе в ночное время. Это вызывало многочисленные жалобы жильцов домов, в которых расположены подобные заведения, которым круглосуточная торговля алкоголем под окнами доставляла дискомфорт.