16 января. Mossovetinfo.ru – В перинатальном центре московской городской больницы № 24 запущен эксперимент по установке камер видеонаблюдения в кувезах для недоношенных новорожденных детей, сообщила журналистам заммэра Москвы Анастасия Ракова.
Теперь родители, у которых нет возможности общаться с новорожденным ребенком, смогут наблюдать за ним онлайн с помощью смартфона. Видеотрансляция осуществляется семь дней в неделю в круглосуточном режиме.
«Согласно правилам эксперимента, хранение видео осуществляться не будет. Также родителям нельзя будет выкладывать скриншоты с видеотрансляции в социальных сетях, а передавать ссылку на трансляцию можно будет только ближайшим родственникам», - рассказала Ракова.
Чтобы получить доступ к трансляции родителям необходимо написать заявление, в котором указать свое имя, данные паспорта, имя ребенка, номер мобильного телефона и адрес электронной почты. Индивидуальная временная ссылка на трансляцию будет направлена на электронную почту.
При подаче заявления в будний день ссылка на трансляцию будет предоставлена в тот же день, если заявление будет написано вечером, или в выходные дни, ссылка на трансляцию будет предоставлена утром ближайшего рабочего дня.
Решение о предоставлении трансляции принимается заведующим отделением или лечащим врачом новорожденного по результатам оценки состояния здоровья ребенка. Доступ к трансляции могут получить родители тех детей, чей вес составляет более 1 кг и которые не нуждаются в проведении респираторной терапии. Если состояние здоровья ребенка ухудшится, трансляция будет прекращена.
Если данная услуга будет востребована, то эксперимент планируется распространить на другие больницы Москвы.
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