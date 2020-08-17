17 августа. Mossovetinfo.ru – В декабре мэрия Москвы запустит систему цифровой проверки такси, сообщает «Коммерсантъ».



В систему будут внесены цифровые профили таксистов, она не позволит агрегаторам передавать заказы таксистам, которые регулярно нарушают ПДД, водителям без прав, а также тем, кто нарушает режим труда и отдыха.



Новая система вводится для снижения количества авария с участием такси. По данным ГИБДД, за первые шесть месяцев 2020 года в Москве произошло столько же аварий с участием такси, сколько за весь 2018 года. По итогам совместного рейда, проведенного МАДИ и ГИБДД, каждое пятое такси в Москве нельзя считать безопасным, водители часто выходят на работу без путевых листов, а обязательный медосмотр часто проводится «для галочки».



Кроме того, исследование, проведенное в феврале 2020 года, выявило падение заработков водителей такси. В результате, чтобы сохранить прежний уровень доходов, водители вынуждены работать по 12 часов в сутки и больше, практически без выходных. Такой график работы приводит к снижению внимания и скорости реакции и повышению риска попадания в ДТП.