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Город (Москва и область)     28.06.2023 07:19

В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта - Собянин

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Теги:  искусственный интеллект  Москва  медицина  комплекс  диагностика. Собянин  власть  эффективность 

28 июня — Mossovetinfo.ru — Третий комплексный сервис искусственного интеллекта, который может одновременно выявить несколько заболеваний, заработал в Москве, сообщил мэр города Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

«В Москве заработал третий комплексный сервис искусственного интеллекта - удобный диагностический инструмент. Он может одновременно выявить несколько заболеваний на компьютерной томограмме. Нейросеть выделяет цветом области отклонения от нормы, делает необходимые врачу измерения, составляет текстовое описание. На снимке грудной клетки компьютерное зрение видит признаки сразу семи заболеваний, в том числе рака легкого, ковида, остеопороза позвоночника», - написал Собянин.

Сервисами ИИ пользуются более 1,5 тыс. рентгенологов из 150 медучреждений Москвы. К эксперименту присоединяются коллеги и из других регионов.

Первый такой сервис заработал в столичных клиниках год назад. В месяц он обрабатывает порядка 25 тыс. лучевых исследований. Второй появился в 2023 году, и на его счету уже около 5 тыс. работ.

Мэр Москвы Сергей Собянин 7 февраля 2023 года сказал на рабочей встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным :

"Параллельно с этим в первую очередь для медицины внедряется система искусственного интеллекта. Вы хорошо знаете эту тему, недавно проводили большой форум, – искусственный интеллект работает на основе больших данных. В Москве создана база данных, систематизированных причем, структурированных данных на 2 миллиарда [единиц данных]. Это одна из самых крупных баз вообще в мире, на основе которой можно обрабатывать и учить искусственный интеллект для принятия решений.
В настоящее время уже с помощью компьютерного зрения поставлено восемь миллионов диагнозов в различных сферах, начиная от онкологии, с сосудистыми заболеваниями, легочными заболеваниями и так далее. Попадание очень высокое, и оно постоянно увеличивается.
Для врачей первичного звена мы сделали систему врачебных подсказок, уже 9 миллионов диагнозов поставлено с учетом искусственного интеллекта. Понятно, что врач сам в конечном итоге ставит диагноз, но искусственный интеллект помогает ему правильно структурировать лабораторные назначения, обработать их, поможет выписать рецепт, правильно диагностировать. Это большая поддержка для врача. И это, конечно, уникальная система не только для Москвы, но и в целом для мира".

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Теги: 
искусственный интеллект  Москва  медицина  комплекс  диагностика. Собянин  власть  эффективность 

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