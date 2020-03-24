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Город (Москва и область)     24.03.2020 14:26

В Москве зарегистрировано еще 28 случев заражения коронавирусом

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Теги:  коронавирус 

24 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.

Таким образом, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 290 человек.

Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло до 495.

С 23 марта в Москве изменили схему диагностики коронавирусной инфекции. Теперь диагноз «коронавирус» ставится после первой положительной пробы, установленной в одной из федеральных или городских лабораторий.


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Теги: 
коронавирус 

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