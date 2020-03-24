24 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.
Таким образом, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 290 человек.
Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло до 495.
С 23 марта в Москве изменили схему диагностики коронавирусной инфекции. Теперь диагноз «коронавирус» ставится после первой положительной пробы, установленной в одной из федеральных или городских лабораторий.
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