24 марта. Mossovetinfo.ru – В Москве за прошедшие сутки зарегистрировано 28 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом.



Таким образом, число заболевших коронавирусом в столице возросло до 290 человек.



Число зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом в России возросло до 495.



С 23 марта в Москве изменили схему диагностики коронавирусной инфекции. Теперь диагноз «коронавирус» ставится после первой положительной пробы, установленной в одной из федеральных или городских лабораторий.