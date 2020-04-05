5 апреля. Mossovetinfo.ru – Около 20 тысяч коек зарезервировано и готовится в Москве для больных коронавирусом, сообщил в эфире телеканала «Россия 1» мэр Москвы Сергей Собянин.
«Мы приняли решение о мобилизации максимально большого количества больниц для борьбы с коронавирусом. Максимум, все, что возможно, мы зарезервировали и готовим к этому вызову. Это около 20 тысяч коек — региональных, федеральных и частных», - заявил мэр Москвы.
К борьбе с коронавирусом привлечены лучшие московские клиники. Помимо тех отделений, которые уже развернуты, идет подготовка отделений для зараженых коронавирусом еще в ряде столичных больниц.
Ранее указом мэра Москвы все введенные в городе ограничительные меры были продлены до 1 мая.
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