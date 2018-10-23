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Город (Москва и область)     23.10.2018 08:39

В Москве завершается реставрация главного собора Высоко-Петровского монастыря

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Теги:  реставрация  церкви 

23 октября. Mossovetinfo.ru – Реставрация церкви Петра Митрополита - главного собора Высоко-Петровского монастыря - завершается в Москве, сообщает портал mos.ru.

Собор является одной из старейших храмовых построек в Москве – он был построен в 1514 году по проекту итальянского архитектора Алевиза Нового и является памятником ренессансной архитектуры.

Реставрация церкви Петра Митрополита началась в 2017 году за счет средств городской программы предоставления субсидий религиозным организациям. В ходе работ реставраторы укрепили фундамент собора, ступени главного крыльца, отштукатурили и покрасили стены церкви. На фасадах здания восстановлен исторический орнамент. Работы по реставрации церкви Петра Митрополита продолжаются.


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Теги: 
реставрация  церкви 

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