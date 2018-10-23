23 октября. Mossovetinfo.ru – Реставрация церкви Петра Митрополита - главного собора Высоко-Петровского монастыря - завершается в Москве, сообщает портал mos.ru.



Собор является одной из старейших храмовых построек в Москве – он был построен в 1514 году по проекту итальянского архитектора Алевиза Нового и является памятником ренессансной архитектуры.



Реставрация церкви Петра Митрополита началась в 2017 году за счет средств городской программы предоставления субсидий религиозным организациям. В ходе работ реставраторы укрепили фундамент собора, ступени главного крыльца, отштукатурили и покрасили стены церкви. На фасадах здания восстановлен исторический орнамент. Работы по реставрации церкви Петра Митрополита продолжаются.