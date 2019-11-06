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Город (Москва и область)     06.11.2019 17:41

В Москве завершились публичные слушания по пяти кварталам реновации

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Теги:  программа реновации жилья  публичные слушания  программа реновации  обсуждение  реновация жилья  жилье  реновация 

6 ноября. Mossovetinfo.ru –Публичные слушания по пяти проектам новых кварталов по программе реновации жилья завершились в Москве, сообщила журналистам глава Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

Слушания состоялись 5 ноября в районах Академический, Ломоносовский, Люблино, Обручевский, Тимирязевский и Черёмушки. Ранее с 25 по 31 октября жители могли ознакомится с проектами на специальных экспозициях.

По словам Княжевской, в ходе слушаний разработчики обсудили с жителями не только жилую застройку будущих кварталов, но и то, где разместятся новые школы, детские сады, спортивные объекты, поликлиники и досуговые центры. Кроме того, разработчики в обязательном порядке учитывают предложения по развитию транспортно-дорожной инфраструктуры и благоустройству. Все предложения и замечания жителей зафиксированы в протоколах.

Княжевская также сообщила, что всего на сегодняшний день в публичных слушаниях по различным проектам кварталов реновации приняли участие более 20 тысяч человек.


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Теги: 
программа реновации жилья  публичные слушания  программа реновации  обсуждение  реновация жилья  жилье  реновация 

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