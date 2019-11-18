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Город (Москва и область)     18.11.2019 09:53

В Москве завершился самый длинный сезон велопроката

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Теги:  велопрокат  закрытие 

18 ноября. Mossovetinfo.ru – Самый длинный сезон велопроката завершился в Москве, сообщается на портале mos.ru.

Сезон длился с 20 апреля до 17 ноября – почти семь месяцев. Столь долгим сезон получился в связи с аномально теплой осенью, а также по просьбам москвичей.

За указанный период на велосипедах городской системы велопроката было совершено пять миллионов поездок – почти на 17% больше, чем годом ранее.

Самыми популярными районам велопроката в 2019 году стали Хамовники, Тверской, Пресненский, Останкинский, Марьино, Очаково-Матвеевское, Нагатинский Затон и Лефортово.


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Карта места

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Теги: 
велопрокат  закрытие 

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