18 ноября. Mossovetinfo.ru – Самый длинный сезон велопроката завершился в Москве, сообщается на портале mos.ru.
Сезон длился с 20 апреля до 17 ноября – почти семь месяцев. Столь долгим сезон получился в связи с аномально теплой осенью, а также по просьбам москвичей.
За указанный период на велосипедах городской системы велопроката было совершено пять миллионов поездок – почти на 17% больше, чем годом ранее.
Самыми популярными районам велопроката в 2019 году стали Хамовники, Тверской, Пресненский, Останкинский, Марьино, Очаково-Матвеевское, Нагатинский Затон и Лефортово.
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