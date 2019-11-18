18 ноября. Mossovetinfo.ru – Самый длинный сезон велопроката завершился в Москве, сообщается на портале mos.ru.



Сезон длился с 20 апреля до 17 ноября – почти семь месяцев. Столь долгим сезон получился в связи с аномально теплой осенью, а также по просьбам москвичей.



За указанный период на велосипедах городской системы велопроката было совершено пять миллионов поездок – почти на 17% больше, чем годом ранее.



Самыми популярными районам велопроката в 2019 году стали Хамовники, Тверской, Пресненский, Останкинский, Марьино, Очаково-Матвеевское, Нагатинский Затон и Лефортово.