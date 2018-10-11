11 октября. Mossovetinfo.ru – В Москве зимой откроют почти 1,5 тысячи катков с натуральным и искусственным льдом. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.



«Этой зимой в столице откроются почти 1,5 тысячи искусственных и натуральных катков», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.