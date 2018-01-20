В музее-заповеднике «Коломенское» проведут бесплатные экскурсии.

20 января. Mossovetinfo.ru - В музее-заповеднике «Коломенское» проведут бесплатные экскурсии. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в микроблоге в Twitter.



«Музею-заповеднику #Коломенское 95 лет. Завтра (21 декабря) там бесплатные экскурсии в честь юбилея», - написал Собянин.



Мэр Москвы отметил, что гостям расскажут о бывшей царской резиденции, покажут древние иконы и книги, а также впервые откроют вход на верхнюю площадку церкви Вознесения Господня.