3 июля. Mossovetinfo.ru – В некоторых районах Москвы вечером 3 июля за час выпадает до 30 миллиметров осадков. Это треть месячной нормы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков.



«Сегодня вечером на столицу обрушился сильный ливень, который сопровождается порывами ветра и местами градом. В отдельных округах интенсивность осадков достигает 30 миллиметров, что соответствует трети месячной нормы», - сказал Бирюков.



На улицах города сейчас работают 300 аварийных бригад ГУП «Мосводосток» и 270 единиц техники. Городские службы работаю в круглосуточном режиме.