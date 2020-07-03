Другие материалы
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Город (Москва и область)
03.07.2020, 21:23
В некоторых районах Москвы вечером 3 июля за час выпадает до трети месячной нормы осадков
3 июля. Mossovetinfo.ru – В некоторых районах Москвы вечером 3 июля за час выпадает до 30 миллиметров осадков. Это треть месячной нормы. Об этом сообщил заммэра столицы Петр Бирюков. «Сегодня...
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Город (Москва и область)
03.07.2020, 20:32
Cбой в движении поездов произошел вечером 3 июля на Филевской линии метро
3 июля. Mossovetinfo.ru – Сбой в движении поездов произошел вечером 3 июля на Филевской линии метро. Об этом сообщили в департаменте транспорта. Из-за дерева на пути временно нет движения пое...
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Город (Москва и область)
03.07.2020, 13:31
По программе реновации до конца года под заселение передадут 29 домов
3 июля. Mossovetinfo.ru – До конца 2020 года в Москве под заселение передадут 29 домов по программе реновации жилья, сообщил в интервью «Российской газете» глава департамента строительства столицы ...