В ночь на Пасху в Москве продлят до 3:30 работу около 150 маршрутов

19 апреля — Mossovetinfo.ru — В Пасху, 20 апреля, автобусы будут перевозить пассажиров с 9:00 до 19:00, в ночь на 20 апреля будет продлена до 3:30 работа около 150 наиболее востребованных маршрутов. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.



Также в ночь на 20 апреля будет продлена работа станций метро и МЦК на вход до 2:00.



С 9:00 до 19:00 будут организованы специальные бесплатные экспресс-маршруты до городских кладбищ, которые получат номера Э, Э1, Э2 и Э3. На 32 специальных, усиленных и регулярных маршрутах задействуют свыше 590 автобусов.



Для удобства пассажиров на едином транспортном портале создали специальную страницу, где легко можно уточнить маршруты до кладбищ и ночные рейсы. Маршруты, продленные в пасхальную ночь, разделили на категории: 25 магистральных, пять частых районных, 85 районных, 15 социальных и 18 трамвайных.



В ночь на 20 апреля 75 автобусных маршрутов Мострансавто до храмов и церквей Подмосковья будет работать до 3:00, на ряде популярных маршрутов будет увеличено количество транспортных средств, сообщила пресс-служба регионального министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.