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Город (Москва и область)     06.03.2020 09:43

В ночь с 6 на 7 марта временно изменится расписание электричек Ярославского направления МЖД

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Теги:  электрички  ЦППК  изменение расписания 

6 марта. Mossovetinfo.ru – Расписание движения электричек Ярославского направления МЖД временно изменится в ночь с 6 на 7 марта.

Полностью отменяется ряд поездов от Москвы до станций Монино, Болшево, Пушкино, Фрязино и Фрязево.

Кроме того, маршрут ряда поездов, следующих из Москвы до станций Пушкино и Мытищи, будет сокращен, кроме того, ряд электричек, следующих из Сергиева Посада и Красноармейска будет следовать только до станции Пушкино.

Поезда от и до Пушкино - Фрязино отменяются на участке Мытищи - Москва.

Кроме того, у ряда пригородных электропоездов изменится время отправления и прибытия.

Изменения в расписании связаны со строительством Северо-Восточной хорды в районе станции Ростокино.

Подробнее об изменениях в расписании электричек можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте ЦППК, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».


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Карта места

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Теги: 
электрички  ЦППК  изменение расписания 

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