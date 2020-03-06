Другие материалы
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Город (Москва и область)
06.03.2020, 10:48
В Подмосковье водителей массово проверят на трезвость
6 марта. Mossovetinfo.ru – С 6 по 10 марта Министерство транспорта и Госавтоинспекция Московской области будут проводить массовые проверки водителей, сообщается на официальном сайте Минтранса. ...
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Город (Москва и область)
06.03.2020, 09:43
В ночь с 6 на 7 марта временно изменится расписание электричек Ярославского направления МЖД
6 марта. Mossovetinfo.ru – Расписание движения электричек Ярославского направления МЖД временно изменится в ночь с 6 на 7 марта. Полностью отменяется ряд поездов от Москвы до станций Монино, ...
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Город (Москва и область)
06.03.2020, 08:44
Парковка в Москве будет бесплатной 8 и 9 марта
6 марта. Mossovetinfo.ru – В праздничные дни 8 и 9 марта парковка в Москве будет бесплатной, сообщается на портале mos.ru. Припарковать машину бесплатно можно будет на всех улицах Москвы, в ...