6 марта. Mossovetinfo.ru – Расписание движения электричек Ярославского направления МЖД временно изменится в ночь с 6 на 7 марта.



Полностью отменяется ряд поездов от Москвы до станций Монино, Болшево, Пушкино, Фрязино и Фрязево.



Кроме того, маршрут ряда поездов, следующих из Москвы до станций Пушкино и Мытищи, будет сокращен, кроме того, ряд электричек, следующих из Сергиева Посада и Красноармейска будет следовать только до станции Пушкино.



Поезда от и до Пушкино - Фрязино отменяются на участке Мытищи - Москва.



Кроме того, у ряда пригородных электропоездов изменится время отправления и прибытия.



Изменения в расписании связаны со строительством Северо-Восточной хорды в районе станции Ростокино.



Подробнее об изменениях в расписании электричек можно узнать на вокзалах и остановках, на официальном сайте ЦППК, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».