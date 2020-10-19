19 октября. Mossovetinfo.ru – Система обязательной регистрации посетителей и сотрудников начала действовать в ночных заведениях Москвы с 12:00 понедельника, 19 октября.



Теперь все сотрудники ночных заведений, а также посетители смогут попасть в ночные заведения столицы, которые работают с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номеров телефонов.



Решение о системе чекинов в ночных заведениях столицы принял 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин.



Зарегистрироваться посетители и сотрудники ночных заведений могут либо с помощью СМС, либо с помощью QR-кода. 16 октября было объявлено, что регистрироваться при посещении ночных заведений необходимо в любое время суток.