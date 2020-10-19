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Город (Москва и область)     19.10.2020 13:48

В ночных заведениях Москвы начала действовать система чекинов

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Теги:  ночные клубы  чекин 

19 октября. Mossovetinfo.ru – Система обязательной регистрации посетителей и сотрудников начала действовать в ночных заведениях Москвы с 12:00 понедельника, 19 октября.

Теперь все сотрудники ночных заведений, а также посетители смогут попасть в ночные заведения столицы, которые работают с 00:00 до 06:00 только при условии регистрации номеров телефонов.

Решение о системе чекинов в ночных заведениях столицы принял 15 октября мэр Москвы Сергей Собянин.

Зарегистрироваться посетители и сотрудники ночных заведений могут либо с помощью СМС, либо с помощью QR-кода. 16 октября было объявлено, что регистрироваться при посещении ночных заведений необходимо в любое время суток.


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Теги: 
ночные клубы  чекин 

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