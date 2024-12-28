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Город (Москва и область)     31.12.2024 12:31

В новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на городском транспорте Москвы будет бесплатным

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Теги:  Новый год  2025  Москва  транспорт  парковки  бесплатно 

31 декабря — Mossovetinfo.ru — В новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря 2024 года  до 06:00  1  января 2025 года— проезд на городском транспорте Москвы будет бесплатным, на Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00. Об этом  накануне новогодних каникул, праздников, сообщил мэр  Москвы  Сергей   Собянин.


"В новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным
 
Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи.
 
На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта — до 03:30" - сообщил  мэр  Москвы в своем Telegram-канале.
 
Также  с 30 декабря по 8 января парковка на улицах города — бесплатная (кроме парковок со шлагбаумом).


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Теги: 
Новый год  2025  Москва  транспорт  парковки  бесплатно 

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