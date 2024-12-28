В новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на городском транспорте Москвы будет бесплатным

31 декабря — Mossovetinfo.ru — В новогоднюю ночь — с 20:00 31 декабря 2024 года до 06:00 1 января 2025 года— проезд на городском транспорте Москвы будет бесплатным, на Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00. Об этом накануне новогодних каникул, праздников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.





"В новогоднюю ночь — с 20:00 до 06:00 — проезд на метро, МЦК и наземном городском транспорте будет бесплатным



Перевозить пассажиров будут 140 наиболее востребованных маршрутов наземного городского транспорта и 18 регулярных ночных маршрутов. Работу МЦД продлим до 3 часов ночи.



На Рождество метро и МЦК будут работать до 02:00, МЦД — до 03:00, а также 149 маршрутов наземного городского транспорта — до 03:30" - сообщил мэр Москвы в своем Telegram-канале.



Также с 30 декабря по 8 января парковка на улицах города — бесплатная (кроме парковок со шлагбаумом).



