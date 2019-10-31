31 октября. Mossovetinfo.ru – Интервалы движения поездов «Ласточка» на МЦК в часы пик к концу ноября сократятся до 4 минут, сообщает РИА Новости со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.
Сейчас в часы пик «Ласточки» ходят по МЦК с интервалом в 5-6 минут. Сокращение интервала до 4 минут позволит увеличить пропускную способность МЦК на 20%.
В момент открытия МЦК поезда следовали с интервалом в 6 минут в часы пик и 12 минут в остальное время. В 2017 году интервал движения в часы пик был сокращен до 5 минут, во внепиковое время – до 10 минут.
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