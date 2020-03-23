23 марта. Mossovetinfo.ru – Кнопки открывания дверей отключат в общественном транспорте Москвы для профилактики коронавируса, сообщили журналистам представители транспортного комплекса Москвы.
Представители «Мосгортранса» сообщили, что в наземном транспорте кнопки открывания дверей уже отключены. Также кнопки открывания дверей отключены на всех поездах «Иволга» на МЦД и на аэроэкспрессах.
В поездах метрополитена «Москва» ведется работа по отключению кнопок. Так как поезда «Москва» является высокотехнологичным поездом, отключение кнопок открывания дверей требует определенной доработки.
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