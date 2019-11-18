18 ноября. Mossovetinfo.ru – В октябрьских ДТП в Москве погибло более 30 человек, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.
Всего в октябре в Москве произошло 871 ДТП с пострадавшими из них 70 – с участием мотоциклистов. В этих ДТП пострадали 984 человека, 32 из них погибли.
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