18 ноября. Mossovetinfo.ru – В октябрьских ДТП в Москве погибло более 30 человек, сообщается в официальном микроблоге Центра организации дорожного движения в Twitter.



Всего в октябре в Москве произошло 871 ДТП с пострадавшими из них 70 – с участием мотоциклистов. В этих ДТП пострадали 984 человека, 32 из них погибли.