В онлайн-голосовании в Москве приняли участие более 1,7 миллионов человек

12 сентября. Mossovetinfo.ru — В онлайн-голосовании на муниципальных выборах в Москве приняли участие 1 748 616 человек, сообщает оперативный штаб по наблюдению за голосованием.



С 9 по 11 сентября в Москве походили выборы депутатов муниципальных образований. Проголосовать можно было как на избирательных участках, так и онлайн.