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Город (Москва и область)     17.05.2021 09:29

В парках Москвы заработали лодочные станции

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Теги:  парки  отдых  лодочные станции  отдых на воде 

17 мая. Mossovetinfo.ru — В шести московских парках открылись лодочные станции, к услугам посетителей весельные лодки и катамараны, сообщается на портале mos.ru.

Пока лодочные станции заработали в Измайловском парке, в усадьбе Воронцово, музее-заповеднике «Царицыно», Лианозовском парке, музее-усадьбе «Кусково» и парке «Кузьминки». До конца мая лодочная станция начнет работать в Парке Горького.

Работать станции будут до конца теплого сезона. Более подробно о графике их работы и стоимости проката лодок можно узнать на официальных сайтах парков.

Чтобы взять напрокат лодку или катамаран необходимо будет приобрести билет. Кроме того, в некоторых парках за лодку могут попросить залог, который вернут после окончания катания.

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Карта места

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Теги: 
парки  отдых  лодочные станции  отдых на воде 

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