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Город (Москва и область)     22.08.2018 10:53

В парке 850-летия Москвы появится профессиональная лыжероллерная трасса

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Теги:  парки  благоустройство  парк 850-летия Москвы 

22 августа. Mossovetinfo.ru – Профессиональная лыжероллерная трасса появится на территории парка 850-летия Москвы, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.

Протяженность трассы составит более 4 километров. По форме она будет представлять собой замкнутое кольцо. Конфигурация трассы была разработана при участии профессиональных спортсменов. В летнее время на трассе смогут заниматься роллеры, а в зимнее время – лыжники.

В настоящее время уже проведены работы по устройству основания трассы: выровнен рельеф, подготовлено бетонное основание, уложен нижний слой асфальта. Теперь рабочим предстоит уложить специальную геосетку, на которую сверху будет уложен еще один асфальтовый слой.

Лыжероллерная трасса будет создана в рамках третьего этапа комплексного благоустройства парка, которое стартовало весной текущего года.


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Карта места

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Теги: 
парки  благоустройство  парк 850-летия Москвы 

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