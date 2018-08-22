22 августа. Mossovetinfo.ru – Профессиональная лыжероллерная трасса появится на территории парка 850-летия Москвы, сообщает пресс-служба Комплекса городского хозяйства столицы.



Протяженность трассы составит более 4 километров. По форме она будет представлять собой замкнутое кольцо. Конфигурация трассы была разработана при участии профессиональных спортсменов. В летнее время на трассе смогут заниматься роллеры, а в зимнее время – лыжники.



В настоящее время уже проведены работы по устройству основания трассы: выровнен рельеф, подготовлено бетонное основание, уложен нижний слой асфальта. Теперь рабочим предстоит уложить специальную геосетку, на которую сверху будет уложен еще один асфальтовый слой.



Лыжероллерная трасса будет создана в рамках третьего этапа комплексного благоустройства парка, которое стартовало весной текущего года.