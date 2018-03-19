19 марта. Mossovetinfo.ru – Новый вход и пешеходная зона появятся в Парк Горького. Об этом сообщается на сайте Строкомплекса Москвы.



Вход расположится между университетом МИСиС и больницей им. Н.И. Пирогова. Длина пешеходной зоны превысит 200 метров.



Члены Художественного совета Москомархитектуры отметили необходимость доработки концепции входных групп и спуска в Парк Горького. В целом проект был поддержан членами совета.