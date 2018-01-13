Другие материалы
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Город
13.01.2018, 12:33
Финалистам конкурса «Лидеры России» из Москвы предложат стажировку в правительстве столицы
Москвичам, которые одержат победу во всероссийском конкурсе управленцев «Лидеры России», будет предложена стажировка в правительстве столицы. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин, открывая втор...
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Город
13.01.2018, 08:09
В Москве минувшая ночь, на 13 января, стала самой холодной с начала зимы
13 января, Mossovetinfo.ru - По информации сотрудников службы городского метеобюро, температура воздуха в Москве в минувшую ночь, на 13 января, опустилась до -8,7 °C. «Ночь с 12 на 13 января стала с...
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Город
13.01.2018, 07:50
В парке «Сокольники» открывается кинологический стадион
13 января, Mossovetinfo.ru - 13 января в парке «Сокольники» открывается первый кинологический стадион для спортивного тренинга и профессиональной работы с собаками, сообщили ИА «Моссовет» в администра...