В парке «Сокольники» открывается кинологический стадион

13 января, Mossovetinfo.ru - 13 января в парке «Сокольники» открывается первый кинологический стадион для спортивного тренинга и профессиональной работы с собаками, сообщили ИА «Моссовет» в администрации парка.

Стадион предназначен для тренировок и соревнований по национальным видам кинологического спорта. Здесь можно будет проводить тренировки ежедневно, кроме понедельника, с 06:00 до полуночи.



Запланировано, что в 2018 году лучшие спортсмены и ветеринары проведут на стадионе цикл обучающих семинаров и лекций клуба собаководов парка «Сокольники».



4 января в парке «Сокольники» начал работу хаски-парк «Сказки на Аляске» - центр по подготовке юных путешественников.



Напомним, что согласно восточному календарю, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки.