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Город     13.01.2018 07:50

В парке «Сокольники» открывается кинологический стадион

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Теги:  Сокольники  парк  собаки  год собаки  кинологический стадион  хаски-парк 

13 января, Mossovetinfo.ru - 13 января в парке «Сокольники» открывается первый кинологический стадион для спортивного тренинга и профессиональной работы с собаками, сообщили ИА «Моссовет» в администрации парка.
Стадион предназначен для тренировок и соревнований по национальным видам кинологического спорта. Здесь можно будет проводить тренировки ежедневно, кроме понедельника, с 06:00 до полуночи.

Запланировано, что в 2018 году лучшие спортсмены и ветеринары проведут на стадионе цикл обучающих семинаров и лекций клуба собаководов парка «Сокольники».

4 января в парке «Сокольники» начал работу хаски-парк «Сказки на Аляске» - центр по подготовке юных путешественников.

Напомним, что согласно восточному календарю, 2018 год будет годом Желтой Земляной Собаки.

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Карта места

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Теги: 
Сокольники  парк  собаки  год собаки  кинологический стадион  хаски-парк 

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