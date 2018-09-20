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Город (Москва и область)     20.09.2018 13:37

В парке Святослава Федорова появился «сухой» фонтан

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Теги:  фонтаны  парки 

20 сентября. Mossovetinfo.ru – В парке Свтослава Федорова на севере Москвы установили «сухой» фонтан площадью 200 квадратных метров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В настоящее время вся аппаратура уже смонтирована, идут работы по наладке и подготовке к запуску фонтана.

В фонтане будет 144 водяные струи, специальная система управления будет варьировать их высоту и ритмичность, при этом можно будет менять высоту водяных струй с разной скоростью. Кроме того, в вечернее время фонтан будут подсвечивать яркими цветами, которые будут меняться под музыку. Также запланирована установка проектора, который позволит проецировать различные изображения на струи фонтана.


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Карта места

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Теги: 
фонтаны  парки 

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