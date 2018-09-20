20 сентября. Mossovetinfo.ru – В парке Свтослава Федорова на севере Москвы установили «сухой» фонтан площадью 200 квадратных метров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
В настоящее время вся аппаратура уже смонтирована, идут работы по наладке и подготовке к запуску фонтана.
В фонтане будет 144 водяные струи, специальная система управления будет варьировать их высоту и ритмичность, при этом можно будет менять высоту водяных струй с разной скоростью. Кроме того, в вечернее время фонтан будут подсвечивать яркими цветами, которые будут меняться под музыку. Также запланирована установка проектора, который позволит проецировать различные изображения на струи фонтана.
13:37 Город (Москва и область) В парке Святослава Федорова появился «сухой» фонтан
12:57 Город (Москва и область) Поступления от патентов в Москве выросли в 9 раз
12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет
11:40 Другое Сборная России поднялась на 46-е место в рейтинге ФИФА
10:55 В России С 2019 года в России появятся новые автомобильные номера
14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы
13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития
14:43 Город (Москва и область) Пассажирская навигация по Москве-реке завершится в октябре
11:33 Город (Москва и область) За первые две недели работы электробусы в Москве перевезли 32 тыс. пассажиров
11:08 Город (Москва и область) С 15 сентября билеты на электричку в Москве можно будет купить в мобильном приложении
08:24 Город (Москва и область) Московский зоопарк переходит на зимний режим работы
08:57 Город (Москва и область) Где в Москве появились новые выделенные полосы