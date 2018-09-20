20 сентября. Mossovetinfo.ru – В парке Свтослава Федорова на севере Москвы установили «сухой» фонтан площадью 200 квадратных метров, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.



В настоящее время вся аппаратура уже смонтирована, идут работы по наладке и подготовке к запуску фонтана.



В фонтане будет 144 водяные струи, специальная система управления будет варьировать их высоту и ритмичность, при этом можно будет менять высоту водяных струй с разной скоростью. Кроме того, в вечернее время фонтан будут подсвечивать яркими цветами, которые будут меняться под музыку. Также запланирована установка проектора, который позволит проецировать различные изображения на струи фонтана.