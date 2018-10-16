16 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках благоустройства парка в пойме реки Битца, в парке началась высадка деревьев, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.



Уже высажено 210 деревьев, преимущественно хвойных, а также красный клен, который будет выделяться на фоне зеленых деревьев. В дальнейшем планируется высадить более 200 деревьев и около тысячи кустарников.



В настоящее время территории парка насчитывается более 2 тысяч различных зеленых насаждений.