16 октября. Mossovetinfo.ru – В рамках благоустройства парка в пойме реки Битца, в парке началась высадка деревьев, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на пресс-службу комплекса городского хозяйства.
Уже высажено 210 деревьев, преимущественно хвойных, а также красный клен, который будет выделяться на фоне зеленых деревьев. В дальнейшем планируется высадить более 200 деревьев и около тысячи кустарников.
В настоящее время территории парка насчитывается более 2 тысяч различных зеленых насаждений.
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