13 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу открыл в московском парке «Зарядье» IV фестиваль Русского географического общества.
В этом году фестиваль посвящен путешествиям по России и проходит под лозунгом «Открываем Россию заново! Вместе!». В рамках фестиваля посетители смогут совершить своеобразное «кругосветное путешествие» по стране.
Посетители фестиваля смогут посетить национальные жилища различных народов России, попробовать национальную кухню различных регионов страны, ознакомится с культурными традициями народов России, приобрести национальные сувениры.
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