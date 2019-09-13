13 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу открыл в московском парке «Зарядье» IV фестиваль Русского географического общества.



В этом году фестиваль посвящен путешествиям по России и проходит под лозунгом «Открываем Россию заново! Вместе!». В рамках фестиваля посетители смогут совершить своеобразное «кругосветное путешествие» по стране.



Посетители фестиваля смогут посетить национальные жилища различных народов России, попробовать национальную кухню различных регионов страны, ознакомится с культурными традициями народов России, приобрести национальные сувениры.