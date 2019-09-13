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Город (Москва и область)     13.09.2019 14:10

В парке «Зарядье» открылся фестиваль Русского географического общества

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Теги:  фестивали  Русское географическое общество  парк Зарядье  открытие 

13 сентября. Mossovetinfo.ru – Президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу открыл в московском парке «Зарядье» IV фестиваль Русского географического общества.

В этом году фестиваль посвящен путешествиям по России и проходит под лозунгом «Открываем Россию заново! Вместе!». В рамках фестиваля посетители смогут совершить своеобразное «кругосветное путешествие» по стране.

Посетители фестиваля смогут посетить национальные жилища различных народов России, попробовать национальную кухню различных регионов страны, ознакомится с культурными традициями народов России, приобрести национальные сувениры.


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Карта места

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Теги: 
фестивали  Русское географическое общество  парк Зарядье  открытие 

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