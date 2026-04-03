 
Актуальные темы: переговоры
09.04.2026

В Пасхальную ночь транспорт Москвы продлит свою работу

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
9 апреля — Mossovetinfo.ru — В Пасхальную ночь наземный транспорт Москвы продлит свою работу до 3:30 ночи, метро - до 2:00 мск, - сообщают власти Москвы.

Также в дни традиционных массовых посещений кладбищ - 12 и 19 апреля - до 17 из них в Москве запустят около 40 бесплатных маршрутов общественного наземного транспорта.

В Москве 12, 19 и 21 апреля 2026 года с шести утра до четырёх дня будут временно ограничены участки дорог рядом с кладбищами в связи с православными праздниками. Затронуты Боровское и Востряковское шоссе, а также отдельные участки Калужского и Каширского шоссе и ряд местных проездов в разных административных округах.


Часть улиц у Храма Христа Спасителя будет закрыта 11-12 апреля

С 16:00 11 апреля до 04:00 12 апреля Соймоновский проезд будет закрыт для движения. С 8:00 11 апреля до 04:00 12 апреля участок улицы Волхонки будет недоступен для проезда. Это связано с проведением богослужения в Храме Христа Спасителя.

Рекомендуется заранее планировать маршрут с учётом перекрытия.

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Возврат к списку

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru