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Город (Москва и область)     19.02.2018 00:40

В павильоне «Украина» на ВДНХ откроется интерактивный музей славянской письменности – Собянин

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Теги:  Собянин  ВДНХ  реконструкция  Украина  павильон  музей 

19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - В павильоне «Украина» на ВДНХ планируется открыть интерактивный музей славянской письменности. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эксклюзивном интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 

Собянин сказал, что в павильоне «Украина» будет «Музей славянской письменности, интересный проект, который сейчас разрабатывается». «Интерактивная история - интересная для всех», - добавил мэр.

«У нас здесь порядка 20 различных музеев. И спорт будет, и нефтянка будет. Было бы, наверное, странно, если бы мы не восстановили старый павильон нефти и газа. Музей кино, кругового кино, музей меда, музей цветов и так далее», - также сказал Собянин.

В настоящее время «уже готов гигантский павильон «Космос» с дополненной реальностью, с настоящими спутниками, с настоящей золотой звездой под куполом», - сообщается в программе. «Когда закончат, это будет самая большая площадка для образовательных и развлекательных программ в мире, потому что уже решено присоединить к ВДНХ Останкинский парк и Ботанический сад», - отмечается в программе «Итоги недели».

По мнению Собянина, ВДНХ, после реконструкции в 2019 году, станет, наверное, самым притягательным местом для посетителей не только в России, но и в мире. 

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Карта места

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Теги: 
Собянин  ВДНХ  реконструкция  Украина  павильон  музей 

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