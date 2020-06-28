В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

28 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области с 1 июля открывается купальный сезон. Список пляжей и зон отдыха опубликован на сайте правительства региона,



К открытию готовы 149 пляжных территорий и зон отдыха у воды: 105 муниципальных, 44 частных.