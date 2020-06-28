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Город (Москва и область)     28.06.2020 22:02

В Подмосковье 1 июля откроется купальный сезон

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Теги:  Московская область  Подмосковье 

28 июня. Mossovetinfo.ru – В Московской области с 1 июля открывается купальный сезон. Список пляжей и зон отдыха опубликован на сайте правительства региона,

К открытию готовы 149 пляжных территорий и зон отдыха у воды: 105 муниципальных, 44 частных.

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Теги: 
Московская область  Подмосковье 

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