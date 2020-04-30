30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Московской области за сутки зафиксировано 793 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщили в оперативном штабе.
С начала пандемии в Подмосковье подтверждено 11 710 случаев заболевания. Вылечились 430 человек, скончались – 90 человек.
Всего в России зафиксировано 106 498 случаев заражения коронавирусом во всех 85 регионах. В Москве подтверждено 53 757 случаев заболевания.
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