В Подмосковье дети чаще страдают от укусов своих же питомцев или собак соседей, чем от бездомных

10 августа. Mossovetinfo.ru - В 2022 году основная часть укушенных собаками в Подмосковье детей пострадала от своих же питомцев или собак соседей. С начала 2022 года в Московской области 46 детей были укушены собаками, из них десять несовершеннолетних пострадали от укусов бездомных собак, - сообщила в своём ТГ-канале Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.