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Город (Москва и область)     10.08.2022 08:43

В Подмосковье дети чаще страдают от укусов своих же питомцев или собак соседей, чем от бездомных

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Теги:  собаки  дети  укусы 

10 августа. Mossovetinfo.ru - В 2022 году основная часть укушенных собаками в Подмосковье детей пострадала от своих же питомцев или собак соседей. С начала 2022 года в Московской области 46 детей были укушены собаками, из них десять несовершеннолетних пострадали от укусов бездомных собак, - сообщила в своём ТГ-канале Уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова.

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Теги: 
собаки  дети  укусы 

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