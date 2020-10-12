12 октября. Mossovetinfo.ru – К 1 ноября количество коек для больных корнавирусом увеличат до 15 тысяч, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
«Сейчас мы приложили дополнительные усилия для того, чтобы к 1 ноября у нас в разных территориях было необходимое количество мест для пациентов», - заявил Воробьев в эфире телеканала 360.
На 9 октября в Московской области было развернуто около 9 тысяч коек для больных коронавирусом.
Московская область входит в тройку регионов с самым высоким приростом числа заболевших коронавирусом. За последние сутки в Подмосковье было выявлено 440 новых случаев заболевания.
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