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Город (Москва и область)     12.10.2020 14:14

В Подмосковье к 1 ноября увеличат количество коек для больных коронавирусом

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Теги:  коронавирус  Московская область  Андрей Воробьев  коечный фонд 

12 октября. Mossovetinfo.ru – К 1 ноября количество коек для больных корнавирусом увеличат до 15 тысяч, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сейчас мы приложили дополнительные усилия для того, чтобы к 1 ноября у нас в разных территориях было необходимое количество мест для пациентов», - заявил Воробьев в эфире телеканала 360.

На 9 октября в Московской области было развернуто около 9 тысяч коек для больных коронавирусом.

Московская область входит в тройку регионов с самым высоким приростом числа заболевших коронавирусом. За последние сутки в Подмосковье было выявлено 440 новых случаев заболевания.


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Теги: 
коронавирус  Московская область  Андрей Воробьев  коечный фонд 

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