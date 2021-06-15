13:36 Власть Кремль недоволен темпами вакцинации от коронавируса — Песков
12:48 Город (Москва и область) В Подмосковье на месяц запретили массовые мероприятия
12:28 Город (Москва и область) В Подмосковье разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом
12:00 Власть Путин планирует очно принять участие в съезде «Единой России» — Песков
11:30 Город (Москва и область) Оперштаб сообщил о новых случаях коронавируса в Москве
08:24 Город (Москва и область) Как будут работать центры госуслуг «Мои документы» с 15 по 19 июня
08:11 Город (Москва и область) Как будут работать поликлиники в Москве с 15 по 19 июня
11:32 Город (Москва и область) Сделавшие прививку от коронавируса в Москве получат шанс выиграть автомобиль
11:06 Общество Оперштаб Москвы сообщил о новых случаях коронавируса
19:37 Город (Москва и область) В Москве продолжают разворачивать дополнительные койки для борьбы с COVID-19
17:06 Город (Москва и область) Новые ограничения в Москве не отразятся на работе фанзоны в «Лужниках»