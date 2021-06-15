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Город (Москва и область)     15.06.2021 12:48

В Подмосковье на месяц запретили массовые мероприятия

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Теги:  Подмосковье  Московская область  Андрей Воробьев  коронавирус  COVID-19  ограничения 

15 июня. Mossovetinfo.ru — Власти Московской области приняли решение на месяц запретить проведение в регионе массовых мероприятий из-за роста числа заболевших коронавирусом, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Мы приняли решение ввести запрет на проведение всех массовых мероприятий в Подмосковье до 15 июля», - заявил Воробьев на совещании с министрами регионального правительства и главами городских округов.

Ранее Воробьев подписал постановление об ужесточении мер по борьбе с коронавирусом в Московской области. Кроме того, в Подмосковье начали разворачивать дополнительные койки для больных коронавирусом.

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Теги: 
Подмосковье  Московская область  Андрей Воробьев  коронавирус  COVID-19  ограничения 

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