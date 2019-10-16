16 октября. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы намерены продлить действие программы «Социальная ипотека», в случае если будет спрос на получение жилищных субсидий, сообщает РИА Новости со ссылкой на министра жилищной политики Московской области Инну Федотову.



По словам Федотовой, судя по количеству заявок в 2019 году, такой спрос ожидается и программа будет продлена.



Программа «Социальная ипотека» действует в Московской области с 2016 года и была рассчитана до 2020 года. В рамках программы жилищные субсидии на покупку жилья предоставляются врачам, учителям, воспитателям детских садов, ученым, уникальным специалистам и спортивным тренерам, которые проживают и зарегистрированы на территории региона. С момента старта программы субсидии получили 1,6 тысячи специалисто

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