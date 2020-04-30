30 апреля. Mossovetinfo.ru – В Подмосковье ношение медицинской маски при выходе из дома станет обязательным, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.
По словам губернатора, он получил предписание главного санитарного врача, согласно которому ношение маски станет обязательным во всех местах, где человек может соприкоснуться с другими: в магазинах, в общественном транспорте, и так далее.
В связи с этим Воробьев отметил, что властям региона необходимо оказать максимальное содействие в том, чтобы маски появились в аптеках, и других коммерческих подразделениях. Кроме того, по словам Воробьева, по мере возможности власти будут раздавать маски тем, кто не сможет позволить себе их покупку.
С начала пандемии коронавируса в Подмосковье подтверждено 11 710 случаев заболевания. Вылечились 430 человек, скончались – 93 человека.
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